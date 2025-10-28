В Симферополе картодром оказался опасным для жизни гонщиков

28-10-2025

Гостехнадзор Крыма отказал в регистрации аттракциона в Симферополе из-за выявленных нарушений: 

— порванных ремней безопасности;

— неплотное прилегание ограничителей на трассе;

— обрыв элементов креплений, применяемых в ограничительной системы трассы;

— несоответствие высоты ограничительной системы трассы с высотой бамперов картов.

По результатам осмотра инженером-инспектором принято решение об отказе в государственной регистрации аттракциона. 

Инспекция Гостехнадзора РК обращает внимание эксплуатантов и заинтересованных лиц о необходимости соблюдения требований безопасной эксплуатации аттракционов.

