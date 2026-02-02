Стали известны подробности массового ДТП на улице Комбрига Потапова

На автодороге «Севастополь — порт бухта Камышовая — бухта Казачья» (район д. 29 ул. Комбрига Потапова) в 18:10 произошло первое ДТП с четырьмя автомобилями. 44-летний водитель Infinity не выбрал безопасную скорость, не учёл дорожные условия и выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем «Оpel». После удара «Infinity» наехал на автомобиль «Тоyota», а тот — в остановившейся «Šcoda».

Через 5 минут (18:15) на том же участке 23-летний водитель Geely не выдержал дистанцию до впереди идущей KIA и врезался в неё.

Опьянение у водителей не выявлено.

