За салют в Евпатории россиянин получил штраф и извинился на камеру

Происшествия
24-10-2025

Полиция о «салютном шоу» в районе одной из гостиниц узнала в ходе мониторинга интернета. Оказалось, что 39-летний гость из Минеральных Вод решил отпраздновать свадьбу друзей с фейерверком и салютом. О действующем в Крыму запрете на пиротехнику он не знал.

Своими действиями мужчина нарушил положения Указа Главы Республики Крым, устанавливающего запрет на запуск салютов и фейерверков.

В отношении мужчины сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Ольга Сурикова

 