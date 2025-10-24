Экс-директор строительной фирмы в Севастополе, уходя от налогов, скрыл более 5 миллионов рублей

Следователями Севастополя завершено расследование уголовного дела о сокрытии 5 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов.

Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

«Указанную сумму он направил на счета контрагентов с помощью сторонних организаций, минуя расчетные счета предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам», – говорится в сообщении регионального Следкома.

Нарушения выявила налоговая, доказательная база на него собрана. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. По решению суда ему придется еще возмещать ущерб государству.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai