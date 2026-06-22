Выпускные в Севастополе пройдут с учетом всех мер безопасности

На этой неделе в севастопольских школах состоятся выпускные вечера. Формат каждого мероприятия будет определяться индивидуально для конкретной школы. С каждой школой порядок проведения выпускных будет проработан отдельно.

Все программы и регламенты сейчас дополнительно прорабатываются совместно с руководством образовательных учреждений, родителями и профильными службами. Главная задача — провести праздник для выпускников и одновременно обеспечить максимальную безопасность детей, родителей и педагогов.

Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей или законных представителей, а также других приглашенных лиц, как было во время пандемии коронавируса.