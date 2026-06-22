В Севастополе ищут подростка

Город
22-06-2026

Отделом МВД России по Ленинскому району разыскивается несовершеннолетний Халиков Владислав Олегович 04.01.2010 года рождения, который 10 июня ушел из дома.

Приметы: на вид 15-17 лет, волосы темно-русые короткостриженые, худощавого телосложения, рост 180, глаза карие, кожа светлая.

Был одет: черные джинсы, черная футболка, серые кроссовки, сумка через плече черного цвета.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району, тел. 102, 8 (8692) 738 300, 738 301,738 302, 738 303, 738 304, +7 (999) 461 10 93 или каналами электронной почты: 9203dch@mvd.ru.