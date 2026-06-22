Как будет ходить общественный транспорт в Севастополе

С сегодняшнего дня общественный транспорт в Севастополе продолжает движение даже во время воздушной тревоги.

При поступлении сигнала воздушной тревоги водитель обязан:

✅ снизить скорость до 40 км/ч в черте населенного пункта и до 60 км/ч за его пределами;

✅ остановиться на ближайшей остановке, сообщить пассажирам о тревоге и предложить пройти в укрытие;

✅ после высадки желающих — продолжить движение по маршруту с ограничением скорости и с соблюдением всех мер безопасности.

Если водитель заметил опасность для жизни пассажиров, повреждение транспорта, падение обломков или обнаружил взрывоопасные предметы на пути — он обязан немедленно остановиться. Движение запрещено до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Ограничения движения на время тревоги сняты как для городских, так и для междугородних маршрутов, за исключением морского транспорта. Вместо него будут работать компенсационные автобусы.