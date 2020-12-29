Введен в эксплуатацию еще один участок трассы «Таврида»

Остался последний — севастопольский

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии седьмого участка трассы «Таврида» всем необходимым требованиям. Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя на основании представленных документов ввел севастопольский участок новой трассы в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства города.

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В правительстве рассказали, что на седьмом (севастопольском) участке трассы «Таврида» выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, строительство двух транспортных развязок на пересечении с существующими дорогами 67Р-1 «Симферополь-Севастополь» и Р-27 «Севастополь-Инкерман», автомобильную дорогу Н-030 «Пироговка-Красный мак» и мост через железную дорогу и реку Бельбек. Выполнены работы по инженерной защите дороги, обустроены водоотвод, канавы, кюветы, гасители водных потоков в кюветах, барьерные ограждения и защитные экраны.

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Строительство данного этапа трассы «Таврида» началось в декабре 2017 года. В конце августа 2020 года Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Крым принял участие в запуске автомобильного движения по построенным участкам. Тогда же было обещано, что до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя, в том числе и седьмой участок трассы.

Сейчас генеральный подрядчик АО «ВАД» приступил к строительству восьмого (севастопольского) участка трассы «Таврида», который завершит эту глобальную стройку.

Напомним, четырёхполосная дорога «Таврида» проходит по всей территории всего Крыма – через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. При этом трасса проходит вне крупных населённых пунктов.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя