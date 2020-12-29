В Севастополе Нахимовское отделение ЛДПР подводит итоги года

Несмотря на значительные трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции, Нахимовскому отделению ЛДПР за 2020 год удалось сделать немало.

Чужих детей не бывает

В этом году Нахимовское отделение ЛДПР взяло шефство над ребятами из ГКУ «Социальный приют для детей и подростков». Работа с ними началась с начала года в рамках проекта «Чужих детей не бывает». В ходе акции «Зимний папа» активисты подарили детям целый день в эко-парке «Лукоморье» — они катались на аттракционах, пообщались с Дедом Морозом-байкером и получили подарки.

Парк «Лукоморье» в этом году стал надёжным партнёром нахимовцев и не раз встречал их с ребятами из приюта. Например, они приняли участие в экологической новогодней акции «Ёлковорот» (дети были в восторге и от растопки самовара, и от возможности поучаствовать в переработки хвои на корм животным) и в празднике Дня рождения эскимо.

Партийцы уделяют внимание и детям, которые растут в семьях. Налажено сотрудничество со школами, детскими садами, библиотеками и даже ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника». Медучреждение помогло либерал-демократам проводить акцию «Здоровые зубы» — приучать малышей к уходу за зубами на практических занятиях в игровой форме.

Воспитанники Севастопольской станции юных техников стали участниками конкурса рисунков, инициированного ЛДПР и приуроченного ко Дню защитника Отечества. Нахимовцы провели несколько мероприятий для воспитанников клубов English Style, «Босиком», Misterio del tango, «Адажио», «Черноморец».

Помощь в быту и крымская ягода ко Дню Победы

К одному из главных праздников — 9 мая — партийцы провели необычную акцию «Крымская ягода ко Дню Победы», подарив ветеранам Великой Отечественной войны Нахимовского района ароматную клубнику, выращенную в Севастополе.

Однако взаимодействие с ветеранскими организациями происходит не только по праздникам. Тяжёлые будни нахимовцы также делят вместе с ними. Например, ООО «Севастопольэнерго» заключило соглашение с пенсионеркой Натальей Ивановой на согласование расположения дома 1917 года постройки в охранной зоне ЛЭП. До вмешательства партийцев предприятие требовало от неё за свой счёт перенести линии.

Для решения подобных проблем партийцы активно взаимодействуют с ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района», муниципалитетом, ГБУ «Севастопольский Автодор», банками, МЧС и прочими организациями. Совместные усилия помогли, например, заменить аварийную трубу в многоквартирном доме, отремонтировать распределительный газопровод в частном секторе, перенести забор дошкольного учреждения с придомовой территории многоквартирного дома, заменить аварийную опору освещения и многое другое.

Отделение ЛДПР инициировало изменение регламента присвоения статуса «Труженик тыла». Его смогла получить Татьяна Сергеева.

Комфортная городская среда

Нахимовцы помогают и инициативным людям в решении бытовых вопросов. Например, жильцы дома на улице Горпищенко, 62, стали участниками городского конкурса благоустройства «Самый дружный двор» благодаря помощи ЛДПР.

Нахимовское отделение поддержало акцию по озеленению города «Московские дубы».

Партийцы способствуют повышению уровня жизни, сотрудничая со многими спортивными и образовательными организациями.

Нахимовцы выступают волонтёрами по работе с бездомными животными при взаимодействии с кинологическим центром ДОСААФ. Занимаются благотворительностью, в том числе сбором одежды для нуждающихся.

Конечно, в тяжёлое время пандемии COVID-19 ЛДПР не смогла остаться в стороне от проблемы. Даже в День автомобилиста партийцы решили в первую очередь поздравить тех, кто каждый день спешит на помощь людям, оказавшимся в критической ситуации, — водителям скорой помощи.

В рядах Нахимовского отделения есть и замечательные активные люди, которые регулярно сдают кровь, спасая тем самым жизни. Например, Антон Волих уже 15 раз становился донором, в рядах партии и врач-трансфузиолог Центра крови Галина Иванова. Постоянным партнёром отделения является стационарный консультационный пункт по вопросам ВИЧ/СПИД, расположенный на базе поликлиники № 4.

Координатор Нахимовского отделения Наталия Самойленко благодарна всем тем добрым отзывам о её работе, которые поступили в Севастопольское отделение ЛДПР. Однако впереди новый год работы, добрых дел и совместных свершений на благо района и города. По всем интересующим вопросам нахимовцы могут обратиться в районную общественную приёмную на улице Багрия, 41.