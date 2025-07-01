В Севастополе на пожаре погиб человек

В Севастополе на улице Лиговская произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже жилого дома. Сообщение о возгорании поступило в 14:30, сообщили в МЧС Севастополя.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России обнаружили, что площадь пожара составляет около 40 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения огня внутри квартиры был найден погибший человек. Пожарные подали стволы для тушения и локализовали огонь. Из соседних квартир спасатели эвакуировали 3 человека, а ещё 5 вывели с помощью средств защиты органов дыхания.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Дмитрий Островский

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