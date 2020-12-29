В Севастополе горел дом на Абрикосовой

Пожарных вызвали очевидцы

В Севастополе сегодня утром произошёл пожар на улице Абрикосовая. О случившемся сообщили очевидцы, сообщает пресс-служба управления МЧС Севастополя.

Вызов поступил в 10.01

«По указанному адресу выдвинулись силы МЧС: два отделения 2-й пожарно-спасательной части. По прибытии установлено, что горят вещи, бывшие в употреблении», – сообщает пресс-служба управления.

На месте сформировано одно газодымозащитное звено.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На тушение подан один ствол высокого давления.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Севастополе горела квартира в многоквартирном доме на проспекте Октябрьской революции. Пожар случился рано утром, около 6 часов.