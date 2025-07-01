Как распределят деньги на приют для бездомных животных в Севастополе

В Заксобрание Севастополя при обсуждении вносимых поправок в бюджет, тему строительства приюта для бездомных животных назвали «очень актуальной».

В принятых сегодня поправках к бюджету заложено в частности и 113,9 млн рублей на строительство приюта для животных.

И.о. директора Департамента финансов города Надежда Матюш разъяснила, на что пойдут эти деньги.

Итак, 85,307 млн рублей будут направлены строительство самого приюта. Техзадание на строительство уже разработано.

Проект уже есть, согласно которому планируется сам приют, блок карантинного содержания, ветеринарный блок, блок после операционной реабилитации, помещения и уличные площадки с вольерами для содержания собак без владельцев, а также административно-хозяйственные помещения.

А вот земельный участок еще не определен.

На содержание нового объекта, его жителей и приобретение спецавтомобиля предусмотрели 28 млн рублей.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai