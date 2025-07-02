Видовое здание на Исторической в Севастополе выставили на торги за 18 миллионов

Одно из самых «открыточных» зданий Севастополя — нежилое строение на улице Исторической, 26 — выставлено на продажу. Как следует из извещения о проведении торгов от 26 июня 2025 года, здание площадью 901,3 кв. м реализуется как арестованное имущество должников. Торги пройдут в электронной форме, подать заявку можно до 14 июля.

Стартовая цена лота — 18 165 000 рублей, что почти на 2 миллиона ниже его кадастровой стоимости (20 млн руб. по данным Росреестра). Кадастровый номер объекта — 91:01:008001:1006. Здание расположено в Балаклавском районе Севастополя, в непосредственной близости от моря.

По документам объект числится как нежилой, информации о количестве этажей не указано. При этом у здания не оформлен земельный участок: границы не определены, договор аренды не заключён, земля остаётся в собственности города.

Из-за отсутствия оформления земли будущему владельцу, вероятно, предстоит пройти согласовательную процедуру с департаментом по имущественным и земельным отношениям. Однако сам объект с его расположением и видом на Балаклавскую бухту может представлять интерес как для бизнеса, так и для инвесторов.

Напомним, строительство Балаклавской яхтенной марины — одного из крупнейших инфраструктурных проектов Севастополя — вышло на 46% готовности.

Дмитрий Островский

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