Сегодня в Севастополе — День памяти и скорби

3 июля 1942 года официально завершилась вторая героическая оборона Севастополя.

«Эти 250 дней стали примером истинного мужества и самоотверженности советских воинов и простых жителей города.

Мы помним, что последним рубежом стал мыс Херсонес и 35-я береговая батарея. Именно здесь, даже после 3 июля сопротивление в Севастополе продолжалось. Наши защитники продолжали отстаивать Севастополь несмотря на эвакуацию командного состава», — напомнил в своем Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Долгих восемь месяцев, несмотря на превосходящие силы врага, воины Красной армии и моряки Черноморского флота стояли насмерть, защищая каждый дом, каждую улицу, каждую пядь родной земли.

Он добавил, что взять Севастополь немцы смогли только с третьего раза. Взять, но не сломать. Ещё два года севастопольцы продолжали упорную борьбу с врагом: вступали в народное ополчение и вели диверсионную работу в самом тылу захватчиков.

Подвиг Севастополя навсегда вписан в летопись мировой истории. Мы всегда будем помнить наших героев!

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Ольга Сурикова

Фото: Музей Обороны Севастополя