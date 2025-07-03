Итоги операции «Нелегал-2025» в Севастополе

С 16 по 25 июня в Севастополе проходил первый этап масштабной операции «Нелегал-2025», направленной на борьбу с нелегальной миграцией. Полицейские проверили места проживания и работы иностранных граждан, выявив 227 нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основные результаты:

437 тысяч рублей – общая сумма штрафов;

5 иностранцев получили запрет на въезд в РФ;

3 россиянина задержаны, двое из них – в федеральном розыске.

Как подчеркнули в ведомстве, операция показала, что Севастополь остается под надежной защитой. Меры против нелегалов продолжаются.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя

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