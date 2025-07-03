Погода в Севастополе 3 июля

Погода
03-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с,

днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 24…26°.

Температура воды в море 21-22°.

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