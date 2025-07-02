В Севастополе пьяный сын повредил автомобиль отца

28-летний местный житель, находясь в сильном алкогольном опьянении, разбил автомобиль своего 55-летнего отца.

Конфликт начался дома, когда отец вызвал полицию, чтобы утихомирить разбушевавшегося сына. Оскорблённый таким поступком, молодой человек пригрозил разбить отцовскую машину. Позже, после очередного употребления алкоголя, он осуществил угрозу — камнем разбил лобовое стекло и стекло передней двери иномарки. Стоимость ущерба составила 25 тысяч рублей.

Обнаружив повреждения, отец вновь обратился в полицию. Злоумышленник была задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение чужого имущества». Он уже возместил ущерб и раскаялся.

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