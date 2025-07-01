В Севастополе откроется филиал Военно-медицинской академии

В 2029 году в Севастополе планируется открыть филиал Военно-медицинской академии. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Проект входит в масштабную инициативу по созданию 15 новых военных вузов до 2034 года. Учреждения будут готовить офицеров для различных направлений — от танковых войск до специалистов по беспилотным системам и военных медиков.

Решение об открытии именно в Севастополе — не случайность. В 2024 году идею расширения медицинской подготовки в городе озвучивал экс-замминистра обороны Тимур Иванов во время визита в один из местных госпиталей. Тогда он подчеркнул, что Севастополь — стратегически важный центр, где должны сосредотачиваться не только силы флота, но и высококлассная система военного здравоохранения.

Ожидается, что новый вуз восполнит нехватку военных медиков и откроет возможности для обучения раненых офицеров, участников СВО и других специалистов, включая бывших военнослужащих.

Напомним, экс-замминистра обороны Тимур Ивано был арестован в апреле 2024 года. ФСБ вела сбор доказательств в отношении замглавы Минобороны Тимура Иванова на протяжении пяти лет, сообщили в правоохранительных органах.

Дмитрий Островский

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