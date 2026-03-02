1 марта 2026 года в Пскове начал работу III Форум ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!», объединивший представителей регионов, общественных организаций и тех, кто ежедневно занимается поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

Открывая форум, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил ключевую задачу — формирование единой и понятной системы помощи военнослужащим без бюрократических барьеров и различий между регионами. По его словам, каждый защитник и его близкие должны получать необходимую поддержку быстро и в полном объёме, независимо от места проживания.

❕Среди предложений партии — создание принципа «единого окна», позволяющего решать все вопросы социальной помощи в одном месте, устранение неравенства выплат, а также ужесточение ответственности за преступления против военнослужащих.

❕Особое внимание было уделено необходимости запуска федеральной программы реабилитации с привлечением профессиональных психологов и психотерапевтов по аналогии с проектом «Земский доктор».

❕Отдельной темой стала роль военного духовенства. ЛДПР выступает за законодательное закрепление их статуса и предоставление социальных гарантий тем, кто оказывает духовную поддержку бойцам.

В завершение форума Леонид Слуцкий вручил медали «Мать героя» женщинам, потерявшим сыновей, и подчеркнул важность увековечивания памяти павших защитников Отечества.

С первых дней специальной военной операции ЛДПР выстроила живую и постоянную работу по поддержке наших бойцов на передовой. Регулярно направляются гуманитарные грузы, необходимое оборудование и вещи, которые в критические моменты спасают жизни и помогают облегчить фронтовые будни. Для всех нас это не формальность, а отеческий долг.

На протяжении последних четырёх лет, в Севастополе, мы системно оказываем помощь нашим защитникам в рамках программы «Плечом к плечу за Русскую Победу» совместно с благотворительным фондом «Путь к Победе». ЛДПР также одной из первых выступила с инициативами законодательной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и продолжает последовательно развивать эту работу, добиваясь реальных решений и дополнительных мер социальной защиты.