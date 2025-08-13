В Севастополе выявили троих детей, которые гоняли на мотоциклах

Госавтоинспекцией Севастополя проведен рейд «Мото», в ходе которого проверено более 60 мотоциклистов.

Из них:

17 нарушили ПДД.

9 водителей управляли мототранспортом без прав не имея права управления ТС,

3 из которых несовершеннолетние.

6 мотоциклистов были без мотошлема.

На родителей подростков составлены 4 админпротокола.

6 мототранспортных средств помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла — категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.

За управление мопедами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей.

За передачу мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Севастополя