В Севастополе выявили троих детей, которые гоняли на мотоциклах

Госавтоинспекцией Севастополя проведен рейд «Мото», в ходе которого проверено более 60 мотоциклистов.
Из них:
17 нарушили ПДД.
9 водителей управляли мототранспортом без прав не имея права управления ТС,
3 из которых несовершеннолетние.
6 мотоциклистов были без мотошлема.
На родителей подростков составлены 4 админпротокола.
6 мототранспортных средств помещены на спецстоянку.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла — категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.
За управление мопедами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей.
За передачу мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Севастополя