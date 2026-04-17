Простые рецепты блюд из засохших куличей

На прилавках в магазинах Севастополя массово распродают пасхальные куличи, покупателей зазывают акциями. Куличей всегда готовят или покупают много для большого количества гостей. И вот часто часть красивых и вкусных куличей обычно все же остаются несъеденной и черствеет. Не торопитесь их выбрасывать.

Предлагаем топ 6 простых рецептов блюд, которые можно приготовить из засохших куличей.

Но только убедитесь, чтобы куличи не испортились и не покрылись плесенью.

И так, десерт с йогуртом из засохшего кулича

Ингредиенты:

кулич — 4–5 кусочков толщиной 1–2 см;

клубника — 10 штук;

питьевой йогурт — 4 ст. л. (для пропитки);

для крема: сливки жирностью не менее 33%, сливочный сыр, сахарная пудра.

Приготовление: для приготовления десерта сначала необходимо нарезать кулич на кусочки, выложить их на тарелку и полить йогуртом — это позволит мякишу пропитаться и стать более мягким.