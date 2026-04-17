Простые рецепты блюд из засохших куличей

На прилавках в магазинах Севастополя массово распродают пасхальные куличи, покупателей зазывают акциями. Куличей всегда готовят или покупают много для большого количества гостей. И вот часто часть красивых и вкусных куличей обычно все же остаются несъеденной и черствеет. Не торопитесь их выбрасывать.
Предлагаем топ 6 простых рецептов блюд, которые можно приготовить из засохших куличей.
Но только убедитесь, чтобы куличи не испортились и не покрылись плесенью.
И так, десерт с йогуртом из засохшего кулича
Ингредиенты:
- кулич — 4–5 кусочков толщиной 1–2 см;
- клубника — 10 штук;
- питьевой йогурт — 4 ст. л. (для пропитки);
для крема: сливки жирностью не менее 33%, сливочный сыр, сахарная пудра.
Приготовление: для приготовления десерта сначала необходимо нарезать кулич на кусочки, выложить их на тарелку и полить йогуртом — это позволит мякишу пропитаться и стать более мягким.
Далее следует приготовить крем. Для этого необходимо взбить сливки с сахарной пудрой до тех пор, пока объем массы не увеличится, после чего добавить творожный сыр и продолжить взбивать до получения однородной консистенции.
Клубнику следует разделить на две части: одну часть нарезать тонкими слайсами для украшения бокала, другую — кубиками для десерта. Для сборки десерта в порционных стаканчиках необходимо выполнить следующие шаги: на дно стаканчика выложить немного крема, затем добавить клубнику и слой пропитанного йогуртами кулича. Повторить слои еще раз и завершить десерт слоем крема и ягод.
Готовый десерт следует поместить в холодильник на пару часов, чтобы кулич лучше пропитался.
Пирожное «Картошка» из кулича
Ингредиенты:
- кулич — 300–350 г;
- молоко — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 80 г;
- сливочное масло (размягченное) — 120 г;
- крахмал кукурузный — 1 ч. л. (3 г);
- какао-порошок — 1 ст. л.;
- сахарная пудра — 1 ст. л.;
- ванилин — 1 щепотка;
- соль — 1 щепотка;
Приготовление: кулич разделать на кусочки толщиной 1–1,5 см. Его даже можно в духовке подсушить посильнее.
Для приготовления крема: Соединить яйца, сахар, соль, ванилин и крахмал, после чего тщательно перемешать ингредиенты. Далее в смесь следует добавить молоко комнатной температуры, и поставить на огонь ниже среднего. Необходимо довести массу до кипения и загустения. В случае если масса приобрела неоднородную консистенцию с хлопьями, следует обработать ее погружным блендером.
После этого крему нужно дать немного остыть, после чего ввести в него алкоголь и сливочное масло, тщательно перемешав. По мере остывания крем будет становиться более густым. Затем его следует накрыть пленкой в контакт и поместить в холодильник до полного охлаждения.
К моменту готовности крема сухарики должны быть приготовлены и полностью остывшие измельчены в крошку. Далее в крошку необходимо добавить охлажденный крем и тщательно перемешать до получения мягкой, умеренно влажной и стабильной массы.
Из полученной массы следует сформировать пирожные, например, весом по 55 граммов каждое. Для обсыпки можно смешать какао и сахарную пудру, при необходимости просеяв смесь. Каждое пирожное необходимо тщательно обвалять в получившейся смеси.
Торт из черствых куличей
Ингредиенты:
- сахар — 1 ст. л.;
- сгущенное молоко — 1 ст. л.;
- молотые сухари из кулича — 340 г;
- молоко — 150 мл;
- сливочное масло — 40 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- какао — 1 ст. л.;
- коньяк — 1 ст. л.
Для глазури: черный шоколад — 60 г, молоко — 2 ст. л., сливочное масло — 1 ст. л.
Приготовление: вскипятить молоко, добавить в него сахар, масло и какао, тщательно перемешать. После снятия с огня ввести в смесь сгущенное молоко, дать остыть и добавить коньяк. Смешать сухари с измельченными орехами, залить полученной молочной смесью и еще раз тщательно перемешать. Переложить смесь в форму, плотно утрамбовав. Отправить заготовку в холодильник на 40 минут.
Для приготовления глазури нужно: растопить шоколад на водяной бане. Добавить молоко и масло, тщательно вымешать. Затем следует покрыть торт глазурью, при желании украсить и поместить в холодильник на 2–3 часа.
Гренки и засохших куличей
Ингредиенты:
- кулич — 6 кусочков
- яйца — 2 шт.
- молоко — 150 мл
- сахар или сахарная пудра — 1 ст. л.
- сливочное масло — 3 ст. л.
Приготовление: Нарежьте кулич ломтиками толщиной примерно 2 сантиметра — для удобства сначала разделите кулич на две части, а затем нарежьте полукруглыми кусочками. В миске приготовьте смесь для обмакивания: разбейте яйца, добавьте сахар или сахарную пудру, влейте молоко и тщательно перемешайте венчиком.
Далее разогрейте сковороду на среднем огне, добавив сливочное масло. Кусочки кулича обмакните с обеих сторон в получившуюся яично-молочную смесь и поместите на сковороду. Жарьте гренки по 2–3 минуты с каждой стороны. После приготовления переложите гренки на тарелку и посыпьте сахарной пудрой. При желании украсьте блюдо ягодами, полейте сиропом или сгущенным молоком.
Запеканка из кулича
Ингредиенты:
- кулич пасхальный — 400 г (черствый);
- сахар — 60 г;
- вишня — 150 г (без косточек);
- яйцо — 4 шт.;
- банан — 3 шт.;
- молоко — 700 мл;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л..
Приготовление: для приготовления запеканки необходимо соединить сахар с кукурузным крахмалом, предварительно просеянным через сито. Затем ввести яйца и приступить к взбиванию с помощью миксера, установив невысокую скорость. Далее, постепенно добавляя молоко, увеличить скорость взбивания.
Параллельно следует подготовить остальные ингредиенты: нарезать крупными кусочками бананы и пасхальный кулич. В форму для выпечки сначала выложить кусочки кулича, затем залить их полученной молочной массой.
Следующим слоем распределить нарезанные бананы, после чего снова добавить кусочки кулича. Сверху выложить вишню и залить оставшейся массой. Запеканку накрыть фольгой и поместить в духовку, разогретую до 200 градусов, на примерно 45 минут. За 10–15 минут до завершения процесса выпекания необходимо снять фольгу. Готовый пирог украсить сахарной пудрой.
Панировочные сухари из кулича
Ингредиенты:
Зачерствевший кулич (без корочек и глазури).
Приготовление: разрежьте кулич на фрагменты небольшого размера — кубики, брусочки или ломтики с длиной стороны около 4–5 сантиметров.
Подсушите кусочки можно несколькими способами:
В духовке. подготовьте противень, застелив его пергаментной бумагой, затем разложите на нем кусочки кулича и отправьте в духовку, предварительно нагретую до 170 градусов Цельсия, на десять минут. Внимательно наблюдайте за процессом, чтобы избежать подгорания сухариков.
На сковороде. Обжарьте кусочки на сухой сковороде на среднем огне, регулярно перемешивая, до достижения хрустящей текстуры.
На воздухе. Оставьте кусочки кулича на несколько дней в коробке или другой емкости, накрыв их полотенцем, чтобы предотвратить попадание пыли.
Измельчите подсушенные кусочки можно с помощью блендера, кофемолки, мясорубки или кухонной терки для овощей.
Храните панировочные сухари в герметичной емкости, чтобы они не отсырели.