Вместо примирительного букета севастополец угнал автомобиль возлюбленной и потратил деньги с ее карты

В Севастополе 30-летний мужчина вместо букета цветов для примирения с 45-летней сожительницей угнал её машину и потратил 5300 рублей с банковской карты на застолье.

Мужчина проживал в одной квартире с возлюбленной. Однажды он задержался с друзьями и вернулся домой за полночь, чем изрядно разозлил сожительницу. Женщина домой его не пустила. «Романтик» взял автомобиль без спроса, намереваясь купить букет цветов для примирения, но цветочные магазины были закрыты. Тогда он бросил машину во дворе и вернулся к приятелям, оплатив счёт её картой.

Когда потерпевшей стали приходить сообщения о списании, она сразу заблокировала карту и обратилась в полицию. Тут же выяснилась и пропажа автомобиля.

Ночного угонщика задержали.

