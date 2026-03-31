Авиабилеты в России подорожают на 10–15 тысяч рублей

31-03-2026

Из-за повышения топливного сбора цены на перелёты вырастут на 10–15 тысяч рублей. Сильнее всего подорожание затронет популярные туристические направления: Турцию, Египет, страны Азии и Мальдивы.

Туристов стали предупреждать, что на чартерных рейсах их могут попросить доплатить за путёвку, если их пересадят на рейс другого перевозчика. Причина — удорожание топлива и необходимость облетать опасные зоны из-за конфликта вокруг Ирана.

Анна Левина