Севастополец избил водителя за то, что он не уступил ему дорогу

Обычная перепалка на дороге в Гагаринском районе обернулась побоями. 51-летний водитель не уступил дорогу мужчине, который пытался перестроиться в соседний ряд.

35-летний обиженный водитель пересёк две сплошные, обогнал машину, перегородил ей путь, вышел из автомобиля и устроил разборку с помощью кулаков. По данным полиции, мужчина нанёс оппоненту удары в лицо, по рукам и ногам, после чего сел обратно за руль и уехал.

Пострадавший обратился в полицию. Личность нападавшего выяснили. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, госавтоинспекция добавила штраф по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ за выезд через сплошную линию.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города