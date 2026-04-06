Великая Отечественная война день за днем: 6 апреля 1945 года

6 апреля 1945 года выходит директива Ставки Верховного Главнокомандования командующему войсками 2-го Белорусского фронта о подготовке и проведении Берлинской наступательной операции.

6 апреля 1945 года началась Кёнигсбергская наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта при содействии Балтийского флота по штурму и захвату г. Кёнигсберг. С падением Кёнигсберга была уничтожена цитадель прусского милитаризма на востоке.

Войска 2-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков окруженной группировки противника юго-восточнее и восточнее города Данцига (ныне Гданьска, Польша).

Войска 2-го Украинского фронта, наступая северо-восточнее и севернее Братиславы, вышли на реку Морава от устья до пункта Куты.

Войска 3-го Украинского фронта успешно наступали на венском направлении. Одновременно юго-западнее озера Балатон совместно с войсками болгарской армии советские войска освободили в Югославии более 50 населенных пунктов.

