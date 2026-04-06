Севастопольских пауэрлифтеры взяли золото и серебро на соревнованиях в столице

06-04-2026

Севастопольские спортсмены взяли медали на чемпионате России по пауэрлифтингу в Москве. В соревнованиях участвовали свыше 210 атлетов из 31 региона.

Алексей Назаренко — «золото» в классическом жиме до 83 кг с результатом 205 кг. Валентин Киселев — «серебро» в жиме лёжа до 93 кг, подняв 307,5 кг.

Оба представляют спортшколу олимпийского резерва №2.

Анна Левина