Вечные символы православия и духовности получили новое звучание на выставке в Совете Федерации

В Совете Федерации на этой неделе с успехом прошла выставка Сергея и Марины Милокумовых. Известные крымские художники и геральдисты представили уникальные живописные работы, авторские коллекции государственных наград Республики Крым и геральдический комплекс добровольческого отряда «БАРС-Крым».

Сергей Александрович Милокумов – профессор, член-корреспондент Российской академии художеств.

Марина Станиславовна Милокумова – доцент, кандидат педагогических наук.

Название экспозиции: «Херсонес Таврический – место силы и духа России» – выбрано не случайно. В 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в родную гавань, Президент Владимир Путин сказал: «Земля Херсонеса – это сакральная земля, это символ духовного единства Русского мира».

Символика образов проекта – в единстве пространства и времени. Через знаки и символы он соединяет прошлое, настоящее и будущее России. В полотнах – культурный код России и Херсонеса, место крещения равноапостольного великого князя Владимира и духовный центр Тавриды, сказал автор выставки Сергей Милокумов.

«Сергей Александрович и Марина Станиславовна по-особенному чувствуют нашу землю и Херсонес, который является не только местом крещения Руси, но и нашей историей, начинающейся многие сотни лет назад. Это особая, сакральная сила, которая передана нам сегодня», – отметила на открытии выставки сенатор Екатерина Алтабаева.

«Художники сумели передать уникальное ощущение Херсонеса – его глубину, свет и предназначение. Через язык искусства он предстает не музейным экспонатом, а живым пространством современной культуры», – считает вице-спикер Законодательного собрания города Севастополя Илья Журавлёв. «Именно такой творческий подход открывает путь к сердцам молодёжи, помогая сохранить и приумножить значение Херсонеса для всей России и для нашего родного Севастополя», – заявил политик.

Выставку «Древний Херсонес Таврический – место силы и духа России» посвятили 10-летию создания государственных наград как части геральдического комплекса Республики Крым.

На фоне беспрецедентных экономических санкций, военного, информационного и идеологического противостояния России со стороны коллективного Запада нам сегодня крайне необходимы подобные духовно-культурные проекты, единодушно признали гости мероприятия. Они наполнены позитивными смыслами, помогают формировать положительный образ России, помогают нам самим лучше понять историю нашей страны и ее место в современном мире.

Андрей Крымский

Фото: Денис Вышинский, пресс-служба Совета Федерации

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города