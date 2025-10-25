Ночная трагедия на трассе «Таврида»

Полиция пытается понять – почему грузовик сдавал назад на скоростной трассе?

24 октября около 10 вечера 58-летний водитель большегруза «DONGFENG KC», двигаясь по трассе со стороны Керчи в направлении Симферополя, совершил столкновение при движении задним ходом с автомобилем марки «LADA».

В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля: 34-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летний сын погибли на месте, водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Следком возбудил уголовное дело.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города