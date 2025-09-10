Валерий Стрюков — кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Дорогие ленинцы!

Ленинский район — это визитная карта Севастополя, место, где прошлое и будущее переплетаются в едином ритме города.

Именно здесь, на площади Нахимова, в 1783 году началось становление Севастополя как морской столицы России.

Отсюда шагнула в будущее история города, вписав славные страницы в летопись Отечества.

Сегодня Ленинский район остается сердцем культурной и общественной жизни.

Графская пристань и Приморский бульвар, набережные и парки, театры и музеи — все это создает особую атмосферу, которой гордятся жители и восхищаются гости города.

Ленинский район — это квинтэссенция героического наследия и территория современных возможностей.

Здесь сосредоточены ключевые транспортные артерии, культурные пространства и потенциал для развития туризма, образования, инфраструктуры и благоустройства.

Каким будет Ленинский район завтра?

Сильная власть и открытый диалог — наше будущее.

Наладим взаимодействие! Исполнительная и законодательная власть — единая команда на благо горожан.

Закон — для всех! Строгое соблюдение закона и равенство перед ним — основа справедливости.

Откроем власть для диалога! Жители должны быть услышаны: встречи, обратная связь, цифровые сервисы.

Русский — не значит бедный! Программа поддержки для семей, участников СВО, ветеранов и молодежи — основа.

Защита людей — приоритет! ЛДПР стоит на страже социального равенства.

Архиважность профессий врача и педагога, повысить уровень социальной поддержки на всех этапах.

Традиции + инновации = развитие! Сохраним наши ценности и создадим комфортную среду для будущих поколений.

Наша программа:

Создать прочный фундамент образования.

Необходимо обеспечить бесплатное государственное обучение, открыть профильные медицинские и технологические классы в школах, чтобы формировать свои кадры с ранних лет.

Укрепить медицину.

Необходимо поднять зарплаты врачам и медперсоналу, ввести единые стандарты оплаты, обеспечить служебное жилье и льготную ипотеку. Создать профильные классы для вовлеченности в профессию.

Развивать IT-направление.

Создать технопарки, площадки для стартапов, курсы цифровых компетенций. Необходимо создать условия, чтобы молодежь оставалась в городе и развивала экономику будущего.

Запустить подготовку рабочих кадров.

Сегодня мы работаем над открытием и разработкой программы переподготовки обучения энергетиков, специалистов ЖКХ, транспорта и логистики. Эти профессии — опора для растущего города.

Поддержать защитников и ветеранов.

Ведется работа по обеспечению ветеранам СВО и их семьям приоритета в трудоустройстве и переподготовке. Поддержка и взаимодействие ветеранов Великой Отечественной и ветеранских организаций как нравственный и патриотический ориентир для молодежи.

Создать условия для экономики местного роста. Необходимо учредить региональный банк поддержки малого и среднего бизнеса, запустить льготные кредиты, гарантии, микрофинансирование для ИП и самозанятых. Покупая услуги и товары у местных, мы создаем рабочие места и укрепляем налоговую базу. Расширить участие местного бизнеса в госзаказе.

Возродить промышленность и агросектор. Необходимо модернизировать базовые отрасли, развивать винный туризм, агрокластеры и переработку сельхозпродукции — это новые рабочие места, налоги и бренд Севастополя.

Снижение цен на продукты и товары первой необходимости. Создавать логистические центры за пределами плотной застройки. Короткие цепочки поставок и поддержка местных производителей дадут стабильность ценообразования конечному потребителю.

Развивать спорт как часть культуры города, расширять спортивные площадки во дворах МКД. Увеличить возможность посещения спортивных секций и занятий молодежи разными видами спорта. В дальнейшем нашим спортсменам представлять город на всероссийских и международных аренах.