Второго подростка, пострадавшего во время обрушения балкона в школе в Севастополе и отправленного в Москву, готовят к операции

Второй 17-летний подросток из Севастополя, пострадавший в результате обрушения балкона в школе №13 и госпитализированный в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии.
«У пациента диагностирован перелом дистального отдела грудины со смещением. Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. В настоящее время ему проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства. В палате он находится с мамой», — сообщил Александр Александрович Саутенко, заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ, к.м.н.
Что касается состояния 17-летнего подростка, ранее доставленного в РДКБ с тяжелой сочетанной травмой, специалисты отмечают положительную динамику. Пациент продолжает находиться под наблюдением реаниматологов.