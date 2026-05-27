В Севастополе в ДТП погиб мотоциклист

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 13:44 в районе дома № 8 на Фиолентовском шоссе 33-летний водитель мотоцикла Yamaha при обгоне, столкнулся с внедорожником Кia Sorento, который поворачивал налево.

После удара мотоциклиста отбросило под колёса автомобиля Skoda Kodiaq, который двигался в своей полосе прямо.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи, его пассажир от госпитализации он отказался. В момент аварии оба находились в шлемах.

Установлено, что байкер не имел прав и управлял незарегистрированным мотоциклом.

Наличие или отсутствие в его крови алкоголя или запрещённых веществ установит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установления обстоятельств произошедшего.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Фото: Госавтоинспекция Севастополя