В Севастополе в ДТП погиб мотоциклист

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 13:44 в районе дома № 8 на Фиолентовском шоссе 33-летний водитель мотоцикла Yamaha при обгоне, столкнулся с внедорожником Кia Sorento, который поворачивал налево.
После удара мотоциклиста отбросило под колёса автомобиля Skoda Kodiaq, который двигался в своей полосе прямо.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи, его пассажир от госпитализации он отказался. В момент аварии оба находились в шлемах.
Установлено, что байкер не имел прав и управлял незарегистрированным мотоциклом.
Наличие или отсутствие в его крови алкоголя или запрещённых веществ установит судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установления обстоятельств произошедшего.
Фото: Госавтоинспекция Севастополя