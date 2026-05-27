Последствия ночной атаки на Севастополь, в том числе ракетами Storm Shadow

В городе всю ночь длилась воздушная тревога.

Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Зафиксировано следующее:

На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.

На Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы.

В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется.

Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

