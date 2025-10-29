В Симферополе украинский БПЛА попал в емкость с ГСМ

Сегодня в Симферополе зафиксировано попадание вражеского дрона по ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте работает МЧС, пожар локализуют. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

В Минобороны России опубликовали информацию, согласно которой три украинских БПЛА уничтожены над Крымом ночью.

Всего над регионами России за ночь перехвачены и сбиты 100 вражеских беспилотников.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai