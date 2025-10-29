Путь к победе начинается с честной игры

Благотворительный фонд «Путь к победе» принял участие в торжественном открытии детского футбольного турнира, организованного сотрудниками полиции в рамках второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

На поле вышли ребята 14–16 лет из разных школ Севастополя — азартные, сплочённые, готовые к борьбе и честным победам.

Председатель фонда Наталия Самойленко отметила, что спорт — это путь, который помогает каждому стать сильнее, увереннее и свободнее — прежде всего, свободнее от плохих привычек и зависимостей.

«Сегодня вы выходите на поле не просто играть в футбол — вы показываете, что сила и желание побеждать могут быть направлены в доброе русло. Пусть этот турнир станет вашим шагом к настоящим победам — на поле, в жизни и в собственном характере», – сказала Наталия Самойленко.

Она также поблагодарила организаторов — сотрудников полиции, в лице оперуполномоченного Первых Екатерину, представителей городских департаментов и общественную организацию «За трезвый Крым» за активное участие и поддержку инициативы.

Андрей Крымский

Фото: Вероника Лысенко

