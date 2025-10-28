В Севастополе к пенсионеру вернулись деньги, отправленные мошенникам

Севастопольская прокуратура помогла пенсионеру.

А деньги он потерял классическим способом: в феврале 2023 года пожилому мужчине, 1953 года рождения, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что от его имени якобы пытаются оформить кредит. На «безопасный счет» пострадавший перевел 29,5 тыс. рублей. Деньги поступили на счет дроппера.

Однако удалось установить владельца счета. Им оказался 20-летний молодой человек, проживающий в Саратовской области. С него взыскали сумму, полученную от 72-летнего севастопольца.

Иск прокурора к дропперу удовлетворен.

Исполнение судебного решения находилось на контроле прокуратуры.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai