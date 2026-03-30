В Севастополе18-летнему курьеру мошенников грозит до 10 лет лишения свободы

Молодой крымчанин с наступлением совершеннолетия съехал от матери, снял квартиру и первой подвернувшейся работой стало предложение от дистанционных мошенников.

В Севастополе он сначала забрал деньги у 95-летней женщины, которую обманули по схеме «Ваша дочь попала в ДТП». Он забрал у женщины более 230 тысяч рублей и через банкомат перевел кураторам.

Через несколько дней снова в Севастополе он получил три миллиона рублей у 89-летней пенсионерки и 400 тысяч у 87-летнего мужчины. Часть денег юноша успел перевести с помощью банкомата, а остаток – примерно миллион рублей – куратор велел отвезти в Таганрог. Уже в пути ему сказали оставить пакет с наличностью под деревом в Краснодаре.

За 10 дней «работы» парень заработал около 400 тысяч рублей. В Крыму он был задержан, в Севастополе на него завели уголовное дело за «Мошенничество», ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в полиции Севастополя.

