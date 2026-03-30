В пострадавшем доме на Павла Корчагина найден пропавший кот

30-03-2026

Кот Боня пропал в ночь взрыва. Он хозяева жил в 14-м доме на Павла Корчагина. В квартире на первом этаже — рядом с квартирой, где произошел взрыв. 

12-летнего белого кота искали почти неделю и не могли найти.

Но когда хозяйка зашла вчера в свою квартиру вместе со Спасательной службой, в кладовке нашла своего Боню. Кот 6 дней прятался дома, без еды и воды. 

Животное отвезли в государственную ветеринарную клинику на Могилевской, 16. Там его осмотрели, взяли необходимые анализы, дали все рекомендации. 

Фото: Развожаев/Telegram
Ольга Сурикова

