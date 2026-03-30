Родители первоклассников уже на низком старте: 1 апреля начинается прием документов в школы

Город
30-03-2026

Подать документы в первый класс можно через «Госуслуги», сообщили в правительстве Севастополя.

Если родители создадут черновик заявления на Госуслугах, 1 апреля он автоматически отправится.

Чтобы создать черновик, нужно зайти на страницу услуги на сервисе «Госуслуги», проверить автоматически заполненные сведения, заполнить недостающие данные и нажать «Сохранить заявление».

Приемная кампания пройдет в два этапа: с 1 апреля до 30 июня родители подают документы по месту регистрации, а с 6 июля по 5 сентября документы можно подать в любую школу, где остались свободные места.

 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 