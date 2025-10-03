В Севастополе завершается подготовка к отопительному сезону

«Севтеплоэнерго» приступило к комплексной проверке системы теплоснабжения с розжигом котлов.

Это позволит оценить её возможности после ремонтной кампании. А также в случае выявления проблем, в кратчайшие сроки их устранить, провести наладку и регулировку основного и вспомогательного оборудования, устранить повреждения тепловых сетей.

В случае обнаружения повреждения трубопроводов, горожан просят звонить в центральную аварийно-диспетчерскую службу «Севтеплоэнерго» по телефонам: 54-54-19, 54-54-73.

Аварийная служба работает в круглосуточном режиме.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города