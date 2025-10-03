В Севастополе в суд передано дело в отношении курьера дистанционных мошенников

За деньгами пенсионеров 41-летний житель Новороссийска приезжал в Севастополь как на работу. Пожилые люди, по данным следствия отдали ему более 9,2 миллионов рублей. Жертвами пособника мошенников стали 17 пенсионеров. Около 8 миллионов он перечислил своим «работодателям».

Тем временем обманутых мошенниками горожан становится всё больше. За последние за последние 48 часов аферисты обманули жителей Севастополя более чем на 4 миллиона рублей.

Наиболее резонансные случаи:

61-летний севастополец перевел 2 млн 30 тыс рублей мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ и «Госкомнадзора». Под предлогом проверки средств на возможное финансирование терроризма они получили доступ к его сбережениям.

Молодой человек 32 лет лишился 1 млн 450 тыс рублей, откликнувшись на предложение в мессенджере о помощи в доставке автомобиля из Европы.

46-летний житель города потерял 483 тыс рублей при попытке приобрести автомобиль через объявление в мессенджере.

В полиции напоминают:

✓ Государственные служащие не требуют перевода денег по телефону.

✓ Совершайте онлайн-покупки только на официальных площадках.

✓ При неожиданных просьбах о деньгах всегда звоните знакомым лично.

✓ Помните: взлом страницы в соцсети — дело нескольких минут.

Если вы пострадали от мошенников, то немедленно обращайтесь в полицию.

Фиксируйте номера телефонов, сохраняйте переписки – это может помочь вернуть ваши деньги.

Андрей Крымский

