На «Госуслугах» можно пожаловаться на проблемы с подключением к интернету в МКД

На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на проблемы с подключением к интернету в многоквартирном доме, сообщили в Минцифры РФ.

На платформу обратной связи на «Госуслугах» добавили возможность пожаловаться на управляющую компанию в многоквартирном доме, если та не дает выбрать провайдера интернета.

К обращению можно прикрепить документы — переписку с УК, ответы ведомств, организаций. Минцифры обещает перенаправить полный комплект документов в прокуратуру.

На «Госуслугах» также можно следить за статусом его обработки.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai

