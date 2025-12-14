В Севастополе зафиксировали еще 8 слабых землетрясений

Самое сильное из них имело магнитуду 1,5.

Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.

По ее данным, последнее сейсмособытие регистрировали в 9:47.

«По оперативным данным Крымской сети, в ночь на 14 декабря в 3:38, зарегистрировано землетрясение с энергетическом классом Кп — 10,1 и магнитудой 3,4. Эпицентр расположен в Черном море», – рассказала она о ночном землетрясение, пишет РИА «Новости Крым».

Также Бондарь отметила, что все землетрясения относятся к одному очагу.

