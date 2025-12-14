Погода в Севастополе 14 декабря

Погода
14-12-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков, вечером небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, вечером 14.12 южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-2°,

днем +6…+8°.

Ольга Сурикова
Фото: Елена Голос

 

 