УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе популярным в Крыму Tg-каналом

В отношении одного из популярных Telegram-канал в Крыму и компании по доставке цветов начата проверка, сообщает Межрегиональное управление Федеральной антимонопольной службы по РК и городу Севастополю.

Поводом для возбуждения дела стала реклама, размещенная в мессенджере. Служба доставки позиционировала себя как «номер 1 по розам в Крыму», с «лучшими ценами», «лучшим ассортиментом».

По мнению антимонопольного ведомства, использование подобных формулировок без указания источников данных и подтверждающих документов является некорректным сравнение и вводит потребителей в заблуждение.

Кроме того, в публикации отсутствовала обязательная пометка «реклама» и не было указано, кто является рекламодателем.