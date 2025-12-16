В Севастополе задержан ещё один «закладчик»

38-летний безработный мужчина решил поправить своё материальное положение с помощью наркоторговли.

Он забирал из схронов запрещённый товар, самостоятельно фасовал его на разовые дозы и успел сделать около 50 закладок.

В ходе обыска сотрудники наркоконтроля изъяли у дилера около 250 граммов различных наркотиков.

За свои деяния фигурант может отправиться за решётку на срок до 20 лет.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города