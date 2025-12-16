ЛДПР предлагает увеличить штрафы в 10 раз за продажу алкоголя детям

В России предлагают десятикратно увеличить штрафы за покупку алкоголя несовершеннолетним. Депутаты во главе с Леонидом Слуцким внесли в парламент соответствующий проект. Авторы инициативы считают, что мягкие штрафы больше не сдерживают взрослых, которые «по просьбе» детей берут на себя роль посредников между подростками и спиртным.

Депутаты отмечают, что текущие взыскания в 1,5–3 тысячи рублей не останавливают взрослых. Инициатива напрямую связана с резонансной трагедией в Иркутской области, где нетрезвый подросток на вечеринке убил четырёх человек, а спиртное ему до этого купили взрослые.

«Покупка алкоголя ребёнку — это не доброта, а диверсия против здоровья нации. Взрослый, идущий на поводу у подростков у магазина, совершает преступление. Нынешние штрафы никого не пугают — наказание должно быть таким, чтобы мысли не возникло. В Севастополе мы воспитываем здоровую молодёжь, и лазейки для травли детей нужно перекрыть жёсткими законами», — говорит вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Для обычных граждан может вырасти с 1,5–3 тысяч до 15–30 тысяч рублей. Если спиртное покупают родители, педагоги или иные лица, обязанные заботиться о ребёнке, штраф может достигать 40 тысяч рублей.

Параллельно обсуждаются и другие меры: усиление контроля за продажей алкоголя вблизи школ, расширение профилактических программ, разъяснительная работа с родителями и школьниками о последствиях раннего употребления спиртного.

