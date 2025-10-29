Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская сменила имя на Радведу

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская официально сменила имя — в судебных документах она указана как Радведа.

Один из российских журналистов, на которого Поклонская подала иск о защите чести и достоинства, обнародовал фрагмент страницы из судебного дела, где она указана как Радведа Владимировна.

При этом в своем Telegram, где Поклонская по-прежнему указана как Наталья, она крайне негативно высказалась о разглашении ее персональных данных, расценив это как целенаправленную травлю и работу на руку украинскому режиму.

В частности, она указала, что с 2014 года на нее был совершен ряд покушений и для защиты ее жизни и жизни близких были предприняты специальные меры.

«Я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — написала советник Генпрокурора.

Фото: Telegram/Наталья Поклонская