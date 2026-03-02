В Севастополе уже третий год подряд детей бесплатно обучают плавать

В новых бассейнах города работает школа «Золотая рыбка». Проект бесплатный.

Для кого: дети от 6 до 10 лет.

Особое внимание: ребята с особенностями развития (от 7 до 15 лет) и дети наших участников СВО (для них действует расширенная 36-часовая программа обучения).

Как проходит: интенсивный курс из 12 часовых занятий.

Где:

📍 Дворец водных видов спорта (Стрелецкий спуск, 1)

📍 ФОК в Инкермане (Симферопольское шоссе, 22)

В прошлом году первые навыки плавания освоили 910 мальчишек и девчонок.

Приходите на наши новые современные объекты, чтобы обучить ребенка плаванию!

Записаться можно по телефону: +7 (978) 524-31-24

(в будни с 9:00 до 16:00)

