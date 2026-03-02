При подготовке теракта на Крымском мосту  диверсанты использовали сим-бокс

02-03-2026

Администратор SIM-бокса, причастный к регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту, осужден пожизненно, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

 
«Кроме того, в ноябре 2025 года Южным военным судом осуждён к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в «WhatsApp*» организатора теракта на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

В это оборудование была встроена сим-карта, через которую был зарегистрирован WhatsApp* организатора атаки. 

За последние полгода в России задержано более 200 человек (как иностранцев, так и россиян), имеющих отношение к организации нелегальных сим-боксов. По данным фактам возбуждено 30 уголовных дел, связанных с терроризмом.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

