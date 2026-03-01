Пожилой мужчина погиб на пожаре в Балаклаве

01-03-2026

В ночь на 1 марта в Балаклаве на пожаре в квартире погиб пенсионер 1937 года рождения. Трагедия случилась в жилом доме на улице Невской.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 22:11. На втором этаже горел балкон. Огнеборцы проникли внутрь и нашли мужчину без признаков жизни — медики констатировали смерть. Площадь пожара составила 2 м². Пламя локализовали за 10 минут. Причины и обстоятельства устанавливаются.

